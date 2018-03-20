На Казанском ипподроме отпразднуют Науруз

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Казани 24 марта состоится празднование Нового года у тюркских и иранских народов – Науруза. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Татарстана.

Праздник состоится на Казанском ипподроме. Участники Молодежной ассамблеи народов Татарстана – представители азербайджанцев, афганцев, казахов, кыргызов, башкир и других национальностей – приготовят блюда национальной кухни и представят творческие номера. Лучшие кулинары изготовят плов и шашлык по рецептам разных народов.

Для всех гостей праздника будут работать тематические площадки. На главной сцене состоится концерт с участием артистов и коллективов национальных объединений Ассамблеи народов Татарстана и известных исполнителей татарской эстрады.

Кроме этого, любой участник праздника сможет продемонстрировать свое мастерство на специальной площадке «Открытый микрофон». Маленькие посетители Науруза смогут поиграть в национальные игры под присмотром аниматоров.

Для взрослых также будут организованы традиционные игры и забавы. Активные участники и победители получат сладости и призы.