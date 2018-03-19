Меркель: Россия должна доказать свою непричастность к делу Скрипаля

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Россия должна доказать свою непричастность к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом заявила Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после прошедших в Варшаве переговоров с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что есть серьезная информация о том, что Россия имеет к этому отношение, и Россия сейчас должна показать, что это не так», – пояснила свою позицию Меркель.

Моравецкий же подчеркнул, что его страна выступает за «решительный ответ» Европейского Союза на инцидент с отравлением.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. Британия обвинила в отравлении Россию, та отвергла эти обвинения.