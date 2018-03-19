Все новости Татарстан Россия

Политика

Нетаньяху и Земан поздравили Путина с переизбранием

19 марта 2018, 23:43

Премьер Израиля и Президент Чехии выразили надежду на развитие сотрудничества между их странами и Россией.
После обработки 99 процентов протоколов Путин набирает 76,65 процента голосов
Путин призвал граждан России принять участие в выборах
Путин и Нетаньяху обсудили удары Израиля в Сирии
Путин подал в ЦИК документы для выдвижения на выборы Президента РФ
Владимир Путин поздравил коллектив Государственного Русского музея с юбилеем

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Президент Чехии Милош Земан поздравили действующего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах Президента РФ.

Как сообщает пресс-служба израильского Правительства, Нетаньяху в своем поздравительном послании заметил: «Я очень ценю наш личный диалог, и я с нетерпением жду продолжения совместной работы в духе доверия и взаимопонимания для продвижения жизненно важных интересов наших стран».

Земан же в своей поздравительной телеграмме отметил, что переизбрание Путина не стало для него сюрпризом. Он напомнил, что Россия является важным партнером Чехии в различных областях, и добавил, что ожидает возможности ответить на гостеприимство, проявленное во время его визита в РФ. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter