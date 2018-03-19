Нетаньяху и Земан поздравили Путина с переизбранием

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Президент Чехии Милош Земан поздравили действующего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах Президента РФ.

Как сообщает пресс-служба израильского Правительства, Нетаньяху в своем поздравительном послании заметил: «Я очень ценю наш личный диалог, и я с нетерпением жду продолжения совместной работы в духе доверия и взаимопонимания для продвижения жизненно важных интересов наших стран».

Земан же в своей поздравительной телеграмме отметил, что переизбрание Путина не стало для него сюрпризом. Он напомнил, что Россия является важным партнером Чехии в различных областях, и добавил, что ожидает возможности ответить на гостеприимство, проявленное во время его визита в РФ.