Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину в США

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В расположенном в американском штате Аризона городе Темпе беспилотный автомобиль компании Uber сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Позднее 49-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм, сообщает агентство Bloomberg.

По информации компании, в машине находился оператор, но двигалась она в автономном режиме.

В связи с трагическим инцидентом Uber приостановила испытания беспилотных автомобилей во всех городах США, передает «Русская служба Би-би-си».

Компания сотрудничает с правоохранительными органами штата, которые расследуют случившееся. Ее руководитель Дара Хосроушахи написал в своем микроблоге в Twitter’е, что глубоко опечален произошедшим.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz