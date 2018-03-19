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Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину в США

19 марта 2018, 22:56

Компания приостановила испытания беспилотных автомобилей.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В расположенном в американском штате Аризона городе Темпе беспилотный автомобиль компании Uber сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Позднее 49-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм, сообщает агентство Bloomberg.

По информации компании, в машине находился оператор, но двигалась она в автономном режиме.

В связи с трагическим инцидентом Uber приостановила испытания беспилотных автомобилей во всех городах США, передает «Русская служба Би-би-си»

Компания сотрудничает с правоохранительными органами штата, которые расследуют случившееся. Ее руководитель Дара Хосроушахи написал в своем микроблоге в Twitter’е, что глубоко опечален произошедшим.


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