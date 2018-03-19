Трамп запретил американцам совершать сделки с криптовалютой Венесуэлы

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и юридическим лицам США любые операции с криптовалютами Венесуэлы. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой Белый дом.

Все транзакции с цифровыми валютами и их заменителями, которые власти Венесуэлы выпустили после 9 января 2018 года, запрещены, сообщили в пресс-службе.

Решение принято «в свете недавних действий режима Мадуро в попытке обойти санкции США с помощью выпуска цифровой валюты», объяснили в Белом доме.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выпуске крипловалюты Petro Oro 22 февраля.