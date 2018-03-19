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Политика

В ОБСЕ указали властям Украины на недопустимость депортаций журналистов

19 марта 2018, 20:32

Арлем Дезир прокомментировал выдворение с Украины российской журналистки Натальи Гончаровой.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Власти не должны депортировать журналистов из других стран ОБСЕ, заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в связи с выдворением с Украины российской журналистки Натальи Гончаровой.

«Наталья Гончарова, журналистка российского телеканала „Россия 24“, депортирована с Украины. Как и в предыдущих случаях, я напоминаю, что власти не должны депортировать журналистов из других стран ОБСЕ», — написал Дезир в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество «решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации».


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