В ОБСЕ указали властям Украины на недопустимость депортаций журналистов

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Власти не должны депортировать журналистов из других стран ОБСЕ, заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в связи с выдворением с Украины российской журналистки Натальи Гончаровой.

«Наталья Гончарова, журналистка российского телеканала „Россия 24“, депортирована с Украины. Как и в предыдущих случаях, я напоминаю, что власти не должны депортировать журналистов из других стран ОБСЕ», — написал Дезир в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество «решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации».