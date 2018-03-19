(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В страшной аварии в Югре погибли четыре человека, сообщает РИА Новости.
Смертельное ДТП произошло сегодня около полудня на 646-м километре дороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе.
По невыясненным пока обстоятельствам, на трассе столкнулись сразу три автомобиля – легковушка «Митсубиси», «УАЗ» и грузовик «МАН».
В результате ДТП «УАЗ» буквально раздавило фурой. Водитель и трое пассажиров отечественного авто погибли на месте.
Не исключено, что причиной аварии стали плохие погодные условия в регионе.