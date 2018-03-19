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В страшной аварии в Югре погибли четыре человека

19 марта 2018, 20:37 , Фото: соцсети

В страшной аварии в Югре погибли четыре человека Участниками ДТП стали три автомобиля.

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В страшной аварии в Югре погибли четыре человека, сообщает РИА Новости.

Смертельное ДТП произошло сегодня около полудня на 646-м километре дороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе.

По невыясненным пока обстоятельствам, на трассе столкнулись сразу три автомобиля – легковушка «Митсубиси», «УАЗ» и грузовик «МАН».

В результате ДТП «УАЗ» буквально раздавило фурой. Водитель и трое пассажиров отечественного авто погибли на месте.

Не исключено, что причиной аварии стали плохие погодные условия в регионе.
 


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