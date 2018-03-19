Журнал «Тулпар» извинился перед продюсером Рифатом Фаттаховым за «ложь и клевету»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Рузиля Мухамметова). Издающийся в Уфе татарский журнал «Тулпар» напечатал опровержение статьи за прошлый год и принес извинения продюсеру Рифату Фаттахову. Речь идет об интервью с певцом Ришатом Тухватуллиным. Статья с опровержением вышла в свет в последнем номере журнала.

Руководитель общественного фонда татарской культуры РТ имени Р. Вагапова Рифат Фаттахов оценил данное действие как «сенсация». «Для наших национальных средств информации это чрезвычайная ситуация», — сказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

В статье с извинениями есть такие строки: «Опровержение. В журнале „Тулпар“ (№ 1, 2017 год) в интервью с Ришатом Тухватуллиным, в статье под названием „Сандугач юлы“ („Путь соловья“), следующие строки не соответствуют действительности: „Мне захотелось петь с качественным микрофоном, записывать более красивые и содержательные песни, снимать новые клипы, приобрести более качественную музыкальную аппаратуру. Я был зависим от продюсера, поэтому ничего из этого сам сделать не мог. Конечно, я попробовал высказать свое мнение продюсеру. Но он почему-то не захотел меня понять. Отсутствие развития и невозможность воспользоваться имеющимися возможностями стали причиной недопонимания между нами“. Мы приносим извинения Рифату Фаттахову и нашим читателям».

Справка: Год назад в журнале «Тулпар» было опубликовано большое интервью с певцом Ришатом Тухватуллиным. Наряду с многочисленными вопросами Ришат Тухватуллин рассказал и о противоречиях с прежним продюсером. Рифат Фаттахов, не согласившись с мнением в статье, написал письмо в редакцию журнала «Тулпар», потребовав написать опровержение. Позже, чтобы сохранить свою деловую репутацию, обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан. В заявлении суду он доказывает, что распространенная на страницах журнала информация не соответствует действительности и пятнает его честь, наносит вред деловой репутации.

«В доказательство того, что слова Ришата не соответствуют действительности, мы предоставили 52 страницы документов», — сказал Рифат Фаттахов.

Суд потребовал от журнала «Тулпар» «документально доказать верность распространенной информации». Лингвистическая экспертиза, проведенная во время заседания суда, пришла к выводу, что «отрывок из интервью с Тухватуллиным о Фаттахове бездоказателен и имеет негативную информацию».

После этого случая журнал «Тулпар» обратился с просьбой о примирении сторон и принес продюсеру официальные извинения. «Конечно, ситуация не из приятных. Можно было ее избежать или закрыть глаза. Но мне дороги мое имя и честь. Поэтому решил не согласиться с ложью и грубой клеветой и обратился в суд», — разъяснил ситуацию Фаттахов.

«Нет смысла призывать молодых исполнителей быть доброжелательными. А вот уважаемым журналистам нужно быть осторожнее при общении с творческими людьми, особенно „звездами“. Как бы там ни было, еще никого не освобождали от ответственности за распространение ложной информации. Ладно, в нашем случае приговор суда был мягким, хотя и средство информации, и журналисты могли быть подвержены большим материальным тратам, — сказал он. — По закону за верность информации отвечают распространители этой информации, то есть журналисты и сами СМИ».