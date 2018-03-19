(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Бугульме снесли стоящие на берегу Карабашского водохранилища незаконные постройки, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

11 жилых строений, лодочный ангар и бетонный забор были обнаружены на правом берегу Карабашского водохранилища на территории Бугульминского муниципального района в ходе прокурорской проверки. Все здания располагались на базе отдыха ПАО «Татнефть».

По результатам прокурорской проверки в адрес руководства ПАО «Татнефть» было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Руководитель компании оперативно разработал необходимую проектную документацию и демонтировал мешающие проходу граждан к воде строения.

