(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). На трассе М7 в Татарстане фура вылетела в кювет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о застрявшей в снегу фуре пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около девяти часов утра сегодня, 19 марта. Очевидцы сообщили, что ЧП произошло на 1165-м километре трассы «Волга» в Актанышском районе республики.

На место ДТП выехал пожарный расчет ОП Ст. Байсарово.





По предварительным данным, водитель грузовика «Ивеко» следовал за другой фурой, и не успел вовремя среагировать на изменение скорости движения впередиидущего грузовика. Чтобы избежать аварии, водитель выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент ехал большегруз «Скания». Уходя от лобового столкновения водитель автомобиля «Ивеко» резко вывернул руль влево и слетел с дороги в кювет.

Прицеп фуры буквально завис в воздухе. Выбраться самостоятельно водитель не смог. Ему на помощь пришли специалисты дорожного ремонтно-строительного управления Актанышского района ОАО «Татавтодор». Они с помощью двух единиц тяжелой техники вытащили грузовую фуру из кювета.

