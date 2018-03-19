(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). 29-летнего сотрудника бугульминского СИЗО №3 поймали на взятке, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить следствию, в октябре прошлого 29-летний сотрудник СИЗО №3 (г. Бугульма) принес осужденному в изолятор мобильный телефон и зарядное устройство. За свои услуги мужчина получил вознаграждение в пять тысяч рублей.

Чуть позже он пронес для того же заключенного пять грамм марихуаны и литр пива, получив от него три тысячи рублей в качестве взятки. При получении денег сотрудник изолятора был арестован.

Задержанный свою вину признал полностью.

Молодого человека осудили по статьям УК «Мелкое взяточничество» и «Пособничество в покушении на приобретение наркотических средств без цели сбыта, совершенные в крупном размере» и приговорили к трем годам и одному месяцу тюремного заключения в колонии общего режима.

Осужденный был уволен с места службы.