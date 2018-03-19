Новыми резидентами ИТ-парка стали «Доставушка» и ZapZilla

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Шесть стартапов стали резидентами Бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка по итогам 29-го отбора проектов, сообщает пресс-служба технопарка.
Шести претендентам удалось убедить экспертов в востребованности представленных продуктов на рынке и их практической реализуемости.
Новыми резидентами стали проект «Доставушка» (сервис по доставке продуктов из супермаркетов), «АБИЕС эскос» (программа для «умного» управления городским уличным освещением), ZapZilla (сервис по продаже автозапчастей).
Кроме того, ряды резидентов технопарка пополнили Pipeline — сервис, который соединяет арендаторов с владельцами спецтехники, «Точка цветов» — программа для автоматизации продаж в магазине цветов, а также Ratingator — сервис, который самостоятельно повышает рейтинг заведения.