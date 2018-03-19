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В Альметьевске стартовала акция по сбору батареек «Собиратор»

19 марта 2018, 23:07

Юные любители экологии из Альметьевска соберут отработанные источники тока в коробки или бутыли.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Новая экологическая акция по сбору батареек «Собиратор» стартовала в Альметьвске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Школьники и дошколята Альметьевского района приглашаются к участию в природоохранной акции по сбору батареек „Собиратор“. Организаторами мероприятия выступает Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с Департаментом экологии и природопользования Альметьевского района», — сказано в сообщении.

Юным любителям экологии необходимо до 2 апреля собрать отработанные источники тока в коробки или бутыли. Собранные батарейки нужно сдать 2 и 3 апреля в общий пункт приема по адресу: ул. Аминова, 9а.

Ребята, сдавшие наибольшее количество отработанных батареек, станут победителями. Имена лучших участников назовут 4 апреля. Победителей ждут подарки.
 


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