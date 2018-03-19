В Альметьевске стартовала акция по сбору батареек «Собиратор»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Новая экологическая акция по сбору батареек «Собиратор» стартовала в Альметьвске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Школьники и дошколята Альметьевского района приглашаются к участию в природоохранной акции по сбору батареек „Собиратор“. Организаторами мероприятия выступает Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с Департаментом экологии и природопользования Альметьевского района», — сказано в сообщении.

Юным любителям экологии необходимо до 2 апреля собрать отработанные источники тока в коробки или бутыли. Собранные батарейки нужно сдать 2 и 3 апреля в общий пункт приема по адресу: ул. Аминова, 9а.

Ребята, сдавшие наибольшее количество отработанных батареек, станут победителями. Имена лучших участников назовут 4 апреля. Победителей ждут подарки.

