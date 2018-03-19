Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев за активное участие в президентских выборах

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики и поблагодарил их за активное участие в выборах Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Вчера в стране прошли самые главные выборы — выборы Президента России. Я благодарю каждого татарстанца за активное участие в голосовании, а также тех, кто помог организовать выборы, отметил Минниханов.

«Мы за сильную Россию, сильный Татарстан. Сильные регионы — сильная страна. Ваш выбор был очень важен», — обратился Минниханов к жителям республики.

Поддержка, которая была оказана национальному лидеру, позволит решить задачи, которые озвучил Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию, заявил Президент РТ.

«Я искренне благодарю вас за активное участие. Желаю всем нам успехов в процветании республики, в процветании нашей страны», — добавил Рустам Минниханов.