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Общество

В «Народный инспектор» за год поступило более 54 тысяч уведомлений от татарстанцев

19 марта 2018, 22:44

Жители республики жалуются на движение автомобилей по обочине и встречной полосе.
Более 80 тысяч татарстанцев пользуются приложением «Народный инспектор»
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Приложение «Народный инспектор» завоевало популярность у жителей Татарстана. Если в 2016 году в систему поступило около 46 тысяч уведомлений, то в 2017 году — уже более 54 тысяч. На сегодняшний день мобильное приложение скачали более 128 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Возрастающая популярность приложения во многом связана с постоянным появлением новых категорий в системе — за три года их число удвоилось. Востребованными оказались категории, появившиеся в конце 2016 года: «Движение по разделительной полосе или обочине» (за 2017 год подано более 3700 уведомлений), «Остановка или стоянка под запрещающим знаком» (около 1700 уведомлений) и «Движение по встречной полосе» (более 500).

Сегодня пользователи мобильного приложения «Народный инспектор» могут подать уведомления по 18 категориям. За последние полгода по многочисленным просьбам граждан в системе введены новые категории, среди которых «Использование телефона во время движения», «Наезд на препятствие», «Нарушение правил применения ремней безопасности», «Остановка или стоянка далее первого ряда от края проезжей части».

За все время работы сервиса жители республики отправили посредством «Народного инспектора» в ГИБДД РТ и административно-технические инспекции более 150 тысяч уведомлений о нарушениях правил дорожного движения.
 


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