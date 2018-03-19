(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Четыре человека пострадали в ДТП в Актанышском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии у поселка Ирмяшево пришло по единому номеру экстренных служб 112 в воскресенье, 18 марта, после обеда.

На месте аварии спасатели ПСЧ №103 обнаружили, что произошло лобовое столкновение автомобилей «УАЗ» и «Форд Транзит».

В результате ДТП различные травмы получили водители и пассажиры обоих автомобилей. 39-летний водитель и 36-летняя пассажирка «Форда», а также 53-летний шофер «УАЗа» и его 42-летняя спутница с различными травмами были доставлены в больницу.

Удар был такой силы, что машины буквально раскидало по обочинам дороги. У микроавтобуса «Форд» от столкновения сильно деформировало кузов и спасателям пришлось снимать дверь автомобиля, чтобы вытащить людей из салона.

Сотрудники МЧС отключили аккумуляторы обоих автомобилей, что исключило возможность дальнейшего возгорания.