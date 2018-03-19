В Татарстане запущен проект по улучшению материальной базы детских центров реабилитации

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Новый проект по улучшению материально-технической базы реабилитационных центров для детей инвалидов стартует в Татарстане. В рамках реализации проекта «Сможем вместе» первое расширенное заседание наблюдательного совета реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Астра» пройдет в Елабуге 20 марта.

«Цель нашей встречи — подтянуть партнеров, чтобы они помогли нам улучшить материально-техническую базу учреждения. Такой проект будет реализован во всех районах республики. Он предусматривает решение других вопросов — укрепление семей, воспитывающих детей-инвалидов, социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями», — рассказал ИА «Татар-информ» руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Астра» Музакир Дакенов.

Эксперт отметил, что семьи, воспитывающие детей-инвалидов, часто распадаются. Как правило, отцы не выдерживают психологических трудностей и уходят. В целях профилактики негативного явления для родителей инвалидов будут организованы встречи с психологами.

«Ежегодно медицинскую и социальную реабилитацию в центре „Астра“ проходят около 600 детей со всей республики. Большинство из них страдает ДЦП. Всего в Татарстане проживает более 14 тысяч детей-инвалидов, 26 — 28 процентов из них имеют ДЦП. Мы хотим, чтобы условия для этих ребят в нашем центре улучшились», — добавил собеседник.

Проект «Сможем вместе» направлен на формирование комплексного подхода к реабилитации детей-инвалидов в Татарстане и создание условий для развития у детей-инвалидов бытовых, трудовых навыков, необходимых для дальнейшей самостоятельной жизни, в целях их дальнейшего успешного устройства в жизни.

Социальный проект реализуется в республике Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ при поддержке объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие» и Уполномоченного по правам ребенка в РТ. Свое участие в семинаре в Елабуге подтвердили министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина и заместитель председателя Госcовета РТ Татьяна Ларионова. Аналогичный семинар в скором времени пройдет в реабилитационном центре «Возрождение» в Бугульме.