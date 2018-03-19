Олимпиада КФУ по русскому языку объединила иностранных студентов из 28 стран

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете прошел первый тур олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов, обучающихся в вузах столицы Татарстана. В нем приняли участие около 70 студентов и магистрантов из 28 стран, представляющих 11 вузов Казани. Об этом сообщается на медиапортале КФУ.

На первый тур заявились участники из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Польши, Бенина, Йемена, Замбии, Эквадора, Алжира, Конго, Нигерии, Никарагуа, Ирана, Индии, Израиля, Турции, Сирии, Китая, Палестины, Вьетнама, Колумбии, Киргизии, Молдовы, Туркменистана, Казахстана, Латвии, Таджикистана, Узбекистана.

Олимпиада проводится в трех категориях. В частности, среди студентов 1 – 2 курсов, приехавших из стран ближнего зарубежья, среди студентов первых курсов из дальнего зарубежья, а также среди учащихся 3 – 5 курсов и магистратуры.

Во второй этап олимпиады прошли 39 участников, их ожидает дискуссия на заданную тему, которая состоится 24 марта.