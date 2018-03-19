Среди медучреждений Альметьевска прошли соревнования по стрельбе

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Среди учреждений здравоохранения Альметьевского района в рамках XIV Спартакиады «Здоровье» прошли соревнования по стрельбе, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Альметьевского района.
Медицинские работники состязались в меткости 16 марта – в тире на базе школы № 16. Они с большим удовольствием приняли участие в этом виде спорта.
Среди мужчин первое место занял Рашид Латипов – водитель Альметьевского центра медицинской профилактики. Среди женщин «золото» досталось Альфие Минушиной – медсестре того же учреждения.
В командном зачете победил Альметьевский центр медицинской профилактики, второе место досталось сразу двум учреждениям – Альметьевской стоматологической поликлинике и Альметьевскому кожно-венерологическому диспансеру. «Бронза» у Альметьевской центральной районной больницы.