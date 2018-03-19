(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Житель Ленобласти зарезал соседа из-за слишком громкой музыки, сообщает РИА Новости.

18 марта в одном из общежитий города Кингисепп разыгралась трагедия. Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за слишком громкого прослушивания музыки.

Когда закончились разумные доводы в ход пошло холодное оружие. В результате ссоры любитель музыки нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в живот. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У подозреваемого изъят нож.

