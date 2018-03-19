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На закрытии L’arte del arco в Казани Денис Шаповалов представил премьеру собственного концерта

19 марта 2018, 18:02 , Фото: пресс-служба оркестра

На закрытии L’arte del arco в Казани Денис Шаповалов представил премьеру собственного концерта Фестивальная программа, за пять дней охватившая три города Республики Татарстан, завершилась грандиозным концертом в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Накануне вечером, 18 марта, в Казани прошел заключительный концерт VI Международного фестиваля исполнителей струнно-смычковых инструментов L'arte del arco («Искусство смычка» – прим. Т-и). Фестивальная программа, за пять дней охватившая три города Республики Татарстан (пять концертов в Нижнекамске, Набережных Челнах и Казани), завершилась грандиозным концертом в Большом концертном зале им. С. Сайдашева.

Приглашение оркестра La Primavera и его художественного руководителя Рустема Абязова на финальные фестивальные концерты в этом сезоне получили российские музыканты, успешно покоряющие лучшие мировые и европейские сцены: молодой скрипач, успевший выступить с Кшиштофом Пендерецким и Валерием Гергиевым, Никита Борисоглебский и уже знакомый казанцам блестящий виолончелист Денис Шаповалов. Программа пятого по счету концерта, выражаясь языком маэстро Абязова, попала точно в цель. В этот вечер в зале звучали фантазии Сарасате и Россини, сочинения Дебюсси и Баццини.

«На этом фестивале очень интересно составлена программа. В наш вчерашний и сегодняшний концерты вошли виолончельный концерт, который написал Шаповалов, мы играем фантазии, которые играют, наверное, в рамках консерватории и достаточно редко с ними выходят на концертную сцену. С одной стороны, они хорошо всем известны, с другой стороны, очень оригинальны», — поделился перед выходом на сцену Борисоглебский.

Виолончелист, дирижер и композитор Денис Шаповалов приехал в Казань с премьерой — впервые со сцены ГБКЗ им. С. Сайдашева прозвучал концерт его сочинения для виолончели со струнным оркестром Concerto di Bravura. Таким образом, в столице Татарстана он предстал сразу в двух ипостасях — как исполнитель и дирижер. По словам Шаповалова, концерт он написал в честь 150-летия Московской консерватории буквально за две недели. Нужно отметить, что музыкант уже приезжал на L’arte del arco в качестве экстренной замены американского скрипача Жиля Апапа, который в последний момент так и не успел сделать российскую визу.

«Мы уже второй раз работаем вместе. Я очень благодарен Рустему за удовольствие повторной встречи и возможность представить публике свой концерт. Они (оркестр La Primavera — прим. Т-и) мои друзья и большие профессионалы. В этом случае получаются друзья в два раза больше», — отметил Шаповалов, сойдя со сцены.

Финальный концерт не мог обойтись без фирменного биса от La Primavera. Завершил программу вечера очень красивый и редко исполняемый танец жениха и невесты из балета «Барышня и крестьянка». Зал взорвался от оваций, провожая артистов со сцены. После окончания концерта более сотни зрителей собрались в холле концертного зала, где была организована большая афтограф-сессия.

Выступление Дениса Шаповалова и Никиты Борисоглебского на L’arte del arco началось еще 17 марта в Набережных Челнах, где прошел четвертый концерт фестиваля. Московские солисты выступили там в компании с молодым скрипачем, продолжателем известной династии — Даниилом Коганом.


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