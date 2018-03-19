Никифоров: Видеотрансляция обеспечила беспрецедентный уровень открытости выборов

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Видеотрансляция с избирательных участков в день президентских выборов обеспечила беспрецедентный уровень открытости, заявил министр связи РФ Николай Никифоров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Государственная автоматизированная система РФ «Выборы» (ГАС «Выборы») в день президентских выборов отработала стабильно. Видеотрансляция с избирательных участков работала в штатном режиме. Видеонаблюдение было организовано в 85 российских регионах. Камеры были установлены в 43 тыс. избирательных участках.

Трансляция была доступна на портале «Нашвыбор2018.рф». За сутки ее посмотрели более 2 млн пользователей.