Все новости Татарстан Россия

Общество

Никифоров: Видеотрансляция обеспечила беспрецедентный уровень открытости выборов

19 марта 2018, 18:46

Во время голосования камеры были установлены в 43 тыс. избирательных участках.
Самую большую поддержку в РТ Ксения Собчак получила в Казани
Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев за активное участие в президентских выборах
Сборная России по футболу проголосовала на выборах Президента РФ
В Бавлах проголосовал глава района
Владимир Путин проголосовал на выборах Президента России

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Видеотрансляция с избирательных участков в день президентских выборов обеспечила беспрецедентный уровень открытости, заявил министр связи РФ Николай Никифоров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Государственная автоматизированная система РФ «Выборы» (ГАС «Выборы») в день президентских выборов отработала стабильно. Видеотрансляция с избирательных участков работала в штатном режиме. Видеонаблюдение было организовано в 85 российских регионах. Камеры были установлены в 43 тыс. избирательных участках. 

Трансляция была доступна на портале «Нашвыбор2018.рф». За сутки ее посмотрели более 2 млн пользователей.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter