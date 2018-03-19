Альметьевский театр представит в Москве спектакль «Кибет»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Театре Наций 20 марта Альметьевский драмтеатр представит москвичам спектакль по пьесе Олжаса Жанайдарова «Кибет» («Магазин»), сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



В прошлом году постановка взяла Гран-при фестиваля театров малых городов России за лучший спектакль. А исполнительница одной из главных ролей Карлыгаш Диляра Ибатуллина получила республиканскую театральную премию «Тантана» за дебют.



«Магазин» основан на реальных событиях, поставлен в жанре психологической драмы. В нем рассказывается о хозяйке магазина, которвя держала своих сотрудниц, приехавших на заработки, в неволе. В постановке всего две героини. Хозяйка магазина «шаговой доступности» Зияш и ее рабыня Карлыгаш. Каждая рассказывает свою версию событий, свою правду.



Спектакль будет идти на татарском языке с русскими субтитрами.