Крупнейшая в России Школа бизнеса откроет в Казани свое представительство

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Школа бизнеса «Синергия» откроет в Казани центральное представительство в Поволжье. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил ректор Школы бизнеса Григорий Аветов.

Решение об открытии в столице Татарстане центрального представительства Школы бизнеса в Поволжье было принято по итогам форума для предпринимателей «Перезагрузка», который прошел 16 марта в Казани.

«Проведя в минувшую пятницу в Казани крупнейший образовательный форум для предпринимателей „Перезагрузка“, который посетили около 6 тыс. человек, мы столкнулись с по-настоящему ажиотажным спросом на бизнес-образование среди предпринимателей Татарстана. Мы видим большую системную работу, которую проводит Министерство экономики Татарстана по развитию малого и среднего бизнеса в республике. Поэтому мы решили открыть в Казани Центральное представительство Школы бизнеса „Синергия“ в Поволжье», — отметил ректор школы.

По словам Аветова, главной задачей представительства Школы бизнеса «Синергия» в Казани станет проведение корпоративных тренингов для компаний Татарстана и Поволжья в целом, а также дистрибуция обучающих программ МВА.