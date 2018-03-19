(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Набережные Челны необходимо привлечь 100 тыс. рабочих для обеспечения промышленного развития города, рассказал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин Президенту России Владимиру Путину. Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.

Сейчас повсеместно вопросом № 1 является дефицит рабочих сил, отметил Сергей Когогин на встрече Владимира Путина со своими доверенными лицами.

Вопрос о промышленном развитии Набережных Челнов глава КАМАЗа уже задавал Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Лидер республики ответил: «Если хочешь, ты должен увеличить численно население города Набережные Челны на 100 тыс. человек», — рассказал Когогин.

В Татарстане уже занимаются этим вопросом, заметил Владимир Путин.

«Да, занимаются, но, представьте, 100 тысяч — это же город среднего размера. В противном случае интенсивность развития, которая идет на территории города, просто будет не обеспечена рабочей силой», — отметил гендиректор КАМАЗа.

Цифровая экономика — единственный способ сегодня снова выйти на новый уровень повышения производительности труда. Необходимы новые специалисты: математики и программисты, рассказал Когогин.