(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Появились фотографии лобового столкновения автомобилей «Форд» и «Рено» в Алексеевском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь с воскресенья на понедельник на 131-м км автодороги Алексеевское – Базарные Матаки в Алексеевском районе Татарстана произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112 сообщили очевидцы аварии.

По предварительной версии, «Форд Фокус» под управлением 22-летнего жителя Болгар не уступил дорогу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Рено Степвей».

В результате аварии пострадали 52-летний водитель французского кроссовера и его пассажиры (женщины 42 и 76 лет). На машинах скорой помощи потерпевших доставили в местную больницу.

От столкновения автомобиль «Рено» выбросило в кювет, где он застрял в снегу. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

