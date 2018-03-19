Марат Башаров в Казани продолжит разговор с душой

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 19 и 20 марта на сцене театра им. Г. Камала состоится казанская премьера спектакля «Разговор с душой. За гранью». Это вторая часть совместного проекта Марата Башарова, который выступил режиссером и исполнителем главной роли, и Духовного управления мусульман Москвы.

Это вторая часть истории «Разговор с душой. Время поговорить», которая вышла в 2016 году. Проект имел большой успех у публики, и создатели взялись за вторую часть проекта. Подготовка второго спектакля заняла более восьми месяцев, а всероссийская премьера состоялась 18 февраля в Москве. Как рассказали создатели проекта, Казань – второй город, куда проект приехал сразу после столицы. Только после двухдневного визита в Татарстан спектакль начнет гастрольный тур по России: Башкирия, Крым, Кавказ, Казахстан и Кыргызстан.

По словам генерального директора проекта, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, вторая часть проекта рассчитана на самый широкий круг зрителя, тогда как первая часть, «Время поговорить», премьера которой готовилась к месяцу рождения пророка Мухаммеда, была создана для людей подготовленных, сведущих в религии.

«Этой постановкой мы хотим подарить людям хорошее, духовно возвышенное настроение. И надеемся, что его хватит до следующей нашей премьеры. Все современные технические возможности, как и мастерство творческих людей, направлены на то, чтобы донести до зрителя глубокий смысл пьесы, помочь отличить добро от зла – ведь и для этого иногда нужна бывает подсказка», – считает Ильдар хазрат.

Он также отметил, что наряду с такими вечными человеческими ценностями, как семья, дети, духовность, в спектакле поднимается тема Сирии. «Мы не раз встречались с сирийскими беженцами и теперь хотим донести ту боль и зло, которые могут нести в себе ложные радикальные идеологии, прикрываясь истинной религией», – уверен муфтий Москвы.

На создание второй части потрачено более 10 млн рублей. По словам авторов, это пожертвования меценатов и коммерческих организаций. Однако все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на благотворительные цели, в том числе, на помощь сирийским беженцам.

Марат Башаров рассказал, что вложил в постановку все, чему научился у великих режиссеров, с которыми ему пришлось работать. «Работая над проектом, я понял, насколько тяжел труд режиссера. И актеру-то приходится нелегко порой. Но отыграл – и иди себе в гримерку. А тут в напряжении находишься на протяжении всего спектакля. Мы действительно задействовали для полноты восприятия множество технических средств, но, по моему мнению, все они меркнут перед игрой таких звезд, как, например, наши певцы Эльмира Калимуллина и Шарип Умханов», – заявил российский актер и режиссер.

Музыку к обеим частям спектакля написал Айдар Хамзин. Он отметил, что его произведения уже начали жить своей жизнью, отдельно от спектакля. И если фоновая музыка и хореографические номера могут использоваться как самостоятельные саундтреки, то из песен обеих частей уже записан диск.

Создатели едины во мнении, что «Разговор с душой. За гранью» – это не просто продолжение первой части, но самостоятельный полноценный спектакль, смотреть который можно, не зная содержания предыдущего. В дальнейшем планируется создать театральную программу с демонстрацией обеих частей проекта.

