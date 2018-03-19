В Заинске начали готовить деревья к весне

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Заинске службы ЖКХ начали готовить деревья к весне. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Обрезка ожидает ели, туи, акации, ивы, тополя, липы и др. По словам специалистов, хвойные деревья режут только по живой части, где сохранилась хвоя. У кленов и платанов обрезают только молодые ветви.

Хуже переносят все ильмовые: вяз, каштан, черемуха, рябина. Это связано со стойкостью древесины к патогенам. Очень плохо переносят обрезку сосна, лиственница, пихта, береза, ясень и орех, отметили работники.