В Челнах стартовала заявочная кампания зонального фестиваля «Студенческая весна-2018»

(Набережные Челны, 19 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах началась подготовка к зональному фестивалю студенческого творчества «Студенческая весна-2018», сообщают организаторы.

Зональный фестиваль «Студенческая весна» проводится ежегодно и способствует развитию культурного потенциала региона и выявлению талантливой студенческой молодежи.

Для участия в фестивале приглашаются студенты из Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Менделеевска и других городов Закамья.

В этом году студенческое творчество жюри будет оценивать по таким направлениям, как «Музыка» (сюда входит и вокал), «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр» и «Журналистика/Блогинг».

Для участия в зональном фестивале «Студенческая весна» учащиеся вузов и ссузов городов Закамья могут подать заявки до 23 марта в оргкомитет, МЦ «Нур», Городской студенческий совет по телефонам 39-67-99, 39-68-29 или по электронной почте mcnur@mail.ru.

Отборочный тур пройдет 30 марта во Дворце культуры «КАМАЗ». Гала-концерт состоится 11 апреля в 17.30 на этой же площадке.