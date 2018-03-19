В Набережных Челнах открылась выставка чукотских пейзажей

(Набережные Челны, 19 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Картинной галерее Набережных Челнов открылась выставка с картинами чукотских пейзажей.

В большом зале Картинной галереи Автограда проходит юбилейная выставка члена Союза художников России и Татарстана Мансура Закирова, посвященная 80-летию со дня рождения.

Мансур Закиров родился в деревне Новый Шугур Лениногорского района в 1937 году. В 1966 году после завершения учебы в Лениногорском музыкально-художественном училище уехал на Чукотку. В 1982 году здесь он впервые организовал персональную выставку в городе Анадырь, после чего начал активно участвовать в выставочной деятельности края.

Прожив двадцать лет на Чукотке, художник влюбился в Север, о величественной природе которого рассказывают многие его полотна. В его работах Чукотка — это таинственный, суровый и даже неземной мир, где чувствуется дыхание самой вечности.

В 1989 году Мансур Закиров вернулся в родную деревню, но не бросил творчество. Он принимает участие во многих выставках, организованных в республике.

В челнинской экспозиции представлено 125 живописных работ, которые посвящены суровой красоте Крайнего Севера.