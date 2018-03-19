Захарова призвала международное сообщество осудить репрессии Украины против СМИ

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на выдворение с территории Украины российской журналистки Натальи Гончаровой с трехлетним запретом на въезд в страну. Заявление Захаровой размещено на сайте российского ведомства.

«Такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества», — сказала дипломат.

Она отметила, что «с подачи» киевских властей в Европе «практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия».

«Подчеркиваем, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий, и мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине», — добавила Захарова.

Россия призывает мировое сообщество «решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации», добавила представитель МИД.

СБУ объявила о выдворении с украинской территории журналистки телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой 17 марта.