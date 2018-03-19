(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Татарстане мужчине поездом отрезало обе ноги, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о трагедии на железнодорожных путях пришло сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что недалеко от станции Бирюли на рельсах лежит травмированный мужчина.

Прибывшие к месту ЧП спасатели ПСЧ №113 обнаружили на рельсах мужчину, у которого были отрезаны обе ступни. Сотрудники МЧС оказали доврачебную помощь пострадавшему, после чего передали его в руки подъехавшим медикам скорой помощи.

Как выяснилось позже, мужчина переходил железнодорожное полотно в неположенном месте, где его сбил электропоезд Казань – Арск.

