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Глава татарстанского Росздравнадзора покидает свой пост

19 марта 2018, 16:46 , Фото: архив/Регина Шафиева

Глава татарстанского Росздравнадзора покидает свой пост Рустэм Сафиуллин сообщил коллективу надзорного органа о переходе на новое место работы.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Татарстан Рустэм Сафиуллин покидает свой пост и переходит на новое место работы. Об этом он рассказал трудовому коллективу сегодня во время совещания. Конкретного места будущего трудоустройства Сафиуллин не назвал.

С 20 марта врио руководителя ведомства назначена Любовь Шайхутдинова, до этого исполнявшая обязанности заместителя руководителя территориального отдела, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Во время совещания министр здравоохранения РТ Марат Садыков вручил Сафиуллину почетную грамоту за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения от имени руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко.


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