Глава татарстанского Росздравнадзора покидает свой пост

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Татарстан Рустэм Сафиуллин покидает свой пост и переходит на новое место работы. Об этом он рассказал трудовому коллективу сегодня во время совещания. Конкретного места будущего трудоустройства Сафиуллин не назвал.
С 20 марта врио руководителя ведомства назначена Любовь Шайхутдинова, до этого исполнявшая обязанности заместителя руководителя территориального отдела, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Во время совещания министр здравоохранения РТ Марат Садыков вручил Сафиуллину почетную грамоту за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения от имени руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко.