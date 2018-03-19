Жена родит 78-летнему Виторгану еще одного ребенка

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). 56-летняя Ирина Млодик – жена актера Эммануила Виторгана заявила, что готова родить еще одного ребенка, пишут «Дни.Ру».



21 февраля у пары появился общий совместный ребенок – у супругов родилась общая дочь Этель. 78-летний Виторган признался, что не смог сдержать эмоций, когда стал отцом в третий раз, и расплакался на родах жены.



Известие об еще одном ребенке очень удивило актера. Он подумал, что после беременности и родов его супруге нужен будет отдых, однако это не так.



«Девочка родилась настоящим крепышом. Весила больше 4600 граммов, рост – 54 сантиметра. Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, и решила последовать нашей семейной традиции. Жена у меня, конечно, невероятно счастлива. После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Неважно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе», – рассказал Виторган.



Путь к материнству у Ирины Млодик был долгим. В молодости она так и не смогла стать мамой, долго лечилась. Беременность стала возможной благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения.