Êîðïóñ íàáëþäàòåëåé «Çà ÷èñòûå âûáîðû»: èç 34 ïîñòóïèâøèõ æàëîá 25 îêàçàëèñü ôåéêàìè

(Êàçàíü, 19 ìàðòà, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Ñèòóàöèîííûé öåíòð ÒÐÎ «Êîðïóñ íàáëþäàòåëåé „Çà ÷èñòûå âûáîðû“» ñåãîäíÿ ðàáîòàë äî ïîñòóïëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðîòîêîëà èç ÓÈÊîâ è ÒÈÊîâ — òî åñòü, äî ñåìè óòðà. À â 9 ÷àñîâ âíîâü îòêðûë ñâîè äâåðè.
Îá ýòîì ñåãîäíÿ â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàëè ðåãèîíàëüíûå êîîðäèíàòîðû Îáùåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Êîðïóñ íàáëþäàòåëåé „Çà ÷èñòûå âûáîðû“» Äåíèñ Õàéðóëëèí è Ðàìàçàí Ìàíñóðîâ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Ñèòóàöèîííîãî öåíòðà Ëèëèÿ Òóõôàòóëëèíà.
«Âûáîðû òîëüêî çàêîí÷èëèñü, è ðàáîòà åùå âåäåòñÿ. Ñèòóàöèîííûé öåíòð ïðîäîëæèò ôóíêöèîíèðîâàòü. Îñíîâíîé êîñòÿê — òå æå ëþäè, êîòîðûå ðàáîòàëè è â÷åðà. Ðàáîòó íóæíî çàâåðøèòü — îòäûõàòü áóäåì ïîòîì», — ïîäåëèëàñü Ëèëèÿ Òóõôàòóëëèíà.
Çà âåñü ïåðèîä ãîëîñîâàíèÿ — 18 ìàðòà â ñèòóàöèîííûé öåíòð ïîñòóïèëî âñåãî 34 æàëîáû. «25 èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ôåéêàìè. Íà ïîðòàëå êàæäîé æàëîáå ïîñëå åå îáðàáîòêè ïðèñâàèâàåòñÿ ñòàòóñ. Ôåéê — ýòî èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè», — ïîÿñíèëà ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Ñèòóàöèîííîãî öåíòðà.
«Íà ìîé âçãëÿä, ïðîñëåæèâàåòñÿ òàêîé íåãàòèâíûé ìîìåíò âûáîðîâ, êîãäà ïûòàþòñÿ íàéòè íàðóøåíèÿ òàì, ãäå èõ íåò. Ýòî íåîòúåìëåìàÿ, òðàäèöèîííàÿ, ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòü âûáîðîâ. Ìû îñóùåñòâëÿëè àíàëèç è ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ðÿä ñèòóàöèé âîçíèê â ñèëó óñòàëîñòè ëþäåé íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ», — äîáàâèëà îíà.
Îñòàëüíàÿ ÷àñòü æàëîá îòíîñèòñÿ ê íåñóùåñòâåííûì íàðóøåíèÿì. Âñå âîïðîñû óäàëîñü îïåðàòèâíî ðåøèòü íà ìåñòå, íå íàðóøàÿ äåÿòåëüíîñòü ÓÈÊîâ.
Ñàìè îáùåñòâåííûå íàáëþäàòåëè, êîòîðûõ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ âî âñåõ ó÷àñòêîâûõ è òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ, ðàáîòàëî 2817, äî 18 ìàðòà óñïåëè ïðîéòè ñåðüåçíîå îáó÷åíèå è çíàëè, êàê äåéñòâîâàòü â òîé, èëè èíîé ñèòóàöèè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïîäñêàçûâàëè — êàê ëó÷øå ïîñòóïèòü è ñâîèì êîëëåãàì îò êàíäèäàòîâ â Ïðåçèäåíòû.
«Ñêàæåì, êàêîé-ëèáî èíîé íàáëþäàòåëü ïîäõîäèë ê ÷ëåíó èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà è ïðîñèë ïðåäîñòàâèòü åìó êíèãó èçáèðàòåëåé â òîò ìîìåíò, êîãäà ÷ëåí ÓÈÊ âûäàâàë áþëëåòåíè. Ïðèîðèòåò íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå îòäàåòñÿ èçáèðàòåëÿì. Èñõîäÿ èç ýòîãî, íàø íàáëþäàòåëü ïðîñèë ïîäîæäàòü, ïîêà ÷ëåí ÓÈÊ îñâîáîäèòñÿ, à ïîñëå ýòîãî íàáëþäàòåëü îò êàíäèäàòà ìîã óæå ñïîêîéíî îçíàêîìèòüñÿ ñ êíèãîé èçáèðàòåëåé», — ðàññêàçàë Ðàìàçàí Ìàíñóðîâ.
Â ðÿäå ìîìåíòîâ íà ïîìîùü ÷ëåíàì ÓÈÊîâ, ïî ñîâåòó íàáëþäàòåëåé, ïðèøëà îáûêíîâåííàÿ ëèíåéêà: «Áûëè òàêèå ìîìåíòû, êîãäà áåç äåòàëüíîãî ïðîñìîòðà ñîçäàâàëîñü âïå÷àòëåíèå âáðîñà. Èçáèðàòåëü âûõîäèë èç êàáèíêè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, ñêëàäûâàë áþëëåòåíü ïîïîëàì è ïûòàëñÿ ïðîñóíóòü â óðíó äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Áþëëåòåíü çàñòðåâàë, â ýòîò ìîìåíò ïîäõîäèë äðóãîé èçáèðàòåëü è òîæå ïûòàëñÿ çàñóíóòü ñâîé áþëëåòåíü. Íà âèäåîôèêñàöèè ñêëàäûâàëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî áþëëåòåíåé ó äàííîãî èçáèðàòåëÿ äâà», — ïðèâåë ïðèìåð Ìàíñóðîâ.
Ïîñëå êîðîòêîãî ñîâåùàíèÿ áûëî ðåøåíî ïîëîæèòü ðÿäîì ñ îòâåðñòèåì óðíû ëèíåéêó, êîòîðîé èçáèðàòåëè ìîãëè ïðîòîëêíóòü ñâîé çàñòðÿâøèé áþëëåòåíü. Áîëüøå îáðàùåíèé ïî ýòîìó ïîâîäó íå áûëî.
«Êàê ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Ñèòóàöèîííîãî öåíòðà, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñóùåñòâåííûõ íàðóøåíèé âûÿâëåíî íå áûëî. Ïî íåçíà÷èòåëüíûì íàðóøåíèÿì ïðîáëåìà îïåðàòèâíî ðåøàëàñü, è íà ïîðòàëå „Íàöèîíàëüíûé îáùåñòâåííûé ìîíèòîðèíã“ äàâàëñÿ ïîäðîáíûé, þðèäè÷åñêè òî÷íûé îò÷åò», — çàÿâèëà Òóõôàòóëëèíà.
Àêòèâíî âåëàñü ðàáîòà ïî ïðîâåðêå èíôîðìàöèè, ïîÿâëÿþùåéñÿ â ñîöñåòÿõ. Î êàêèõ-ëèáî çíà÷èòåëüíûõ íàðóøåíèÿõ, ñïîñîáíûõ ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ, íè÷åãî íå áûëî è â ýòèõ ñîîáùåíèÿõ.
Ïîñëå òîãî, êàê ðàáîòà ñèòóàöèîííîãî öåíòðà è êîðïóñà íà ýòèõ âûáîðàõ áóäåò ïîëíîñòüþ çàâåðøåíà, î ëþäÿõ, êîòîðûå õîðîøî ïîêàçàëè ñåáÿ â êà÷åñòâå íàáëþäàòåëåé íå çàáóäóò, ïîîáåùàë Äåíèñ Õàéðóëëèí.
«Ìû íå ãîòîâèì îäíîðàçîâûõ íàáëþäàòåëåé. Ó íàñ åñòü óæå åñòü êîñòÿê ïî Òàòàðñòàíó — îêîëî 200 òûñ. ÷åëîâåê. Åñòåñòâåííî, èäåò ðîòàöèÿ — êòî-òî óõîäèò, äðóãèå ïðèõîäÿò. È ýòî íîðìàëüíî. Ó íàñ ïðîâîäÿòñÿ òðè âèäà âûáîðîâ: ôåäåðàëüíûå, ðåãèîíàëüíûå è ìåñòíûå. È äëÿ êàæäûõ èç íèõ ìû ãîòîâû ïðåäëàãàòü ñâîèõ íàáëþäàòåëåé. Íå àíãàæèðîâàííûõ òåìè èëè èíûìè êàíäèäàòàìè, ïàðòèÿìè, äâèæåíèÿìè», — ïîä÷åðêíóë îí.
Áîëåå òîãî, íàáëþäàòåëè èìåþò ïåðñïåêòèâó äàëüíåéøåãî ðîñòà â èçáèðàòåëüíîì ïîëå: «Ìû âûÿâëÿåì ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà è äàåì ðåêîìåíäàöèè. Íàáëþäàòåëè â äàëüíåéøåì ñòàíîâÿòñÿ è ÷ëåíàìè ÓÈÊ ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà, è ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, è äàæå äîðàñòàëè äî ïðåäñåäàòåëåé ÓÈÊ», — îòìåòèë Õàéðóëëèí.
Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, ïîÿâèâøèéñÿ â ðåñïóáëèêå èíñòèòóò íàáëþäàòåëåé, è ýòî îñîáåííî ïîä÷åðêèâàþò åãî ðóêîâîäèòåëè, îòêðûò äëÿ âñåõ. Óæå ñåé÷àñ îáó÷åíèå ïðîøëè ñòîðîííèêè ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ äâèæåíèé. È ýòî õîðîøî, óâåðåíû â «Êîðïóñå „Çà ÷èñòûå âûáîðû“».
Òåïåðü êàæäûé èç íèõ çíàåò, êàê íóæíî ðàáîòàòü íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ è ïîíèìàåò, ÷òî ãëàâíîå äëÿ íàáëþäàòåëÿ — ýòî äîáðîæåëàòåëüíîñòü, îáúåêòèâíîñòü è êîìïåòåíòíîñòü. Ýòî ïîçâîëèò ïîâûñèòü îáùóþ êóëüòóðó âûáîðíîãî ïðîöåññà, îñîáî ïîä÷åðêíóë Äåíèñ Õàéðóëëèí.