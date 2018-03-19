Более тысячи жителей РТ получили электронную подпись Федеральной кадастровой палаты

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В прошлом году удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты выпустил более 25 тыс. сертификатов ключей проверки электронной подписи для собственных и коммерческих целей. В Татарстане электронную подпись получили более тысячи человек, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

«Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи – это документ, который дает возможность создавать усиленные квалифицированные электронные подписи. Электронная подпись – аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный на всей территории страны. С помощью квалифицированного сертификата можно не только подписывать различные документы в электронном виде, но и получать государственные услуги Росреестра и других ведомств», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Обладатель квалифицированного сертификата в режиме реального времени может поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Также можно отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет, оформить анкету для переоформления паспорта, получить ИНН, подать заявление для поступления в вуз и оформить другие документы.

«В настоящее время возможности использования квалифицированного сертификата расширились. Его можно использовать для работы на портале Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей», – уточнили в пресс-службе палаты.

Для получения квалифицированного сертификата необходимо зарегистрироваться на сайте удостоверяющего центра, оформить заявку в личном кабинете, затем удостоверить свою личность. За подтверждением необходимо обратиться в пункт приема заявителей Кадастровой палаты по РТ в Казани.

После подтверждения личности сертификат станет доступен в личном кабинете для последующей работы. Существует также возможность заказать электронную подпись на защищенном съемном носителе. Получить ее можно лично в Кадастровой палате по РТ.

Для зарегистрированных на сайте пользователей действует сервис обратной связи, с помощью которого можно обратиться в службу технической поддержки, получить консультацию, поставить оценку качества и направить предложения об улучшении сервиса.

Срок действия электронной подписи – 15 месяцев. Заказать ее могут как физические, так и юридические лица.