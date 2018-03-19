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Общество

В Казани стартовали курсы для экскурсоводов со знанием фарси

19 марта 2018, 23:04

Лектором выступает председатель Гильдии экскурсоводов Казани Надежда Секретова.
К ЧМ-2018 казанских гидов обучат пяти иностранным языкам

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Сегодня в КФУ стартовали курсы для экскурсоводов со знанием фарси. Они продлятся полтора месяца, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В рамках обучения пройдут теоретические и практические занятия. Лектором выступит председатель Гильдии экскурсоводов Казани Надежда Секретова.

Люди, которые знают официальный язык Ирана, потребуются во время чемпионата мира по футболу. Напомним, Казань примет матч между командами Ирана и Испании, сюда приедут иранские болельщики.


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