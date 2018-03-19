В Казани стартовали курсы для экскурсоводов со знанием фарси

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Сегодня в КФУ стартовали курсы для экскурсоводов со знанием фарси. Они продлятся полтора месяца, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
В рамках обучения пройдут теоретические и практические занятия. Лектором выступит председатель Гильдии экскурсоводов Казани Надежда Секретова.
Люди, которые знают официальный язык Ирана, потребуются во время чемпионата мира по футболу. Напомним, Казань примет матч между командами Ирана и Испании, сюда приедут иранские болельщики.