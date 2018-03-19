Самую большую поддержку в РТ Ксения Собчак получила в Казани

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Больше всего голосов в Татарстане за Ксению Собчак отдали в Казани – 2,47 процента избирателей. Это следует из данных государственной автоматизированной системы «Выборы».

В столице Татарстана явка на выборы составила 61,5 процента. За Владимира Путина в Казани проголосовали 75,7 процента избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8 процента). Тройку лидеров замыкает лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4 процента).

Меньше всего голосов за телеведущую отдали в Татарстане в Алькеевском районе – 0,17 процента. За Владимира Путина в районе проголосовали 92,05 процента избирателей.

В Татарстане за Владимира Путина проголосовали 82,09 процента избирателей. Второе место занял Павел Грудинин (9,06 процента), третье – Владимир Жириновский (3,01 процента).