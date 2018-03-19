Анджелина Джоли в четвертый раз выйдет замуж

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Известная голливудская актриса Анджелина Джоли в скором времени выйдет замуж. Ее избранником стал 42-летней британский миллионер, пишут «Дни.Ру».



О скорой свадьбе актрисы рассказала ее подруга: «Энджи так влюблена, что совсем скоро в четвертый раз пойдет под венец», – поделилась она подробностями о личной жизни актрисы.



Известно, что отношения влюбленных длятся более года. Их познакомила жена Джорджа Клуни – Амаль. По ее словам, Джоли настолько влюбилась, что сама сделала предложение о замужестве.

Сейчас Анджелина Джоли продумывает детали будущей свадьбы. По информации зарубежных источников, на свадьбе среди ее гостей будет присутствовать бывший муж кинодивы Брэд Питт. Несмотря на громкий развод, пара давно простила друг другу все обиды.