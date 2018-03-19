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Появились фотография с места столкновения «Мазды» и «Лады» в Татарстане

19 марта 2018, 16:29 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Появились фотография с места столкновения «Мазды» и «Лады» в Татарстане В результате аварии серьезные травмы получил 57-летний водитель отечественной легковушки.

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Появились фотографии с места столкновения «Мазды» и «Лады» в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем в Тукаевском районе республики произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Участниками серьезной аварии стали «Мазда» и «Лада». Прибывшие к месту ЧП сотрудники ЗПСО №6 совместно с сотрудниками ПСЧ №72 обнаружили, от удара отечественную легковушку выбросило в кювет. Внутри автомобиля находился водитель, которого сильно зажало в салоне.

Спасатели с помощью специального оборудования сняли левую переднюю дверь и освободили 57-летнего мужчину, после чего передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи диагностировали у него переломы верхних и нижних конечностей и открытый перелом правой голени.


 


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