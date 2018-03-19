Азканаевцы отдали за Грудинина больше всего голосов в Татарстане

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Избиратели Азнакаево отдали больше всего голосов в Татарстане за лидера КПРФ Павла Грудинина – 21,57 процента. Соответствующие данные содержатся в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы».
За Владимира Путина в Азнакаево проголосовали 72,63 процента избирателей. Тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский (ЛДПР) – 1,82 процента голосов.
Меньше всего голосов кандидат от КПРФ получил в Муслюмовском районе РТ – 1,55 процента голосов. Владимир Путин в Муслюмовском районе набрал 96,62 процента голосов избирателей.
В Татарстане за Владимира Путина проголосовали 82,09 процента избирателей. Второе место занял Павел Грудинин (9,06 процента), третье – Владимир Жириновский (3,01 процента).