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Азканаевцы отдали за Грудинина больше всего голосов в Татарстане

19 марта 2018, 18:17

Меньше всего голосов в Татарстане кандидат от КПРФ получил в Муслюмовском районе РТ – 1,55 процента.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Избиратели Азнакаево отдали больше всего голосов в Татарстане за лидера КПРФ Павла Грудинина – 21,57 процента. Соответствующие данные содержатся в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы».

За Владимира Путина в Азнакаево проголосовали 72,63 процента избирателей. Тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский (ЛДПР) – 1,82 процента голосов.

Меньше всего голосов кандидат от КПРФ получил в Муслюмовском районе РТ – 1,55 процента голосов. Владимир Путин в Муслюмовском районе набрал 96,62 процента голосов избирателей.

В Татарстане за Владимира Путина проголосовали 82,09 процента избирателей. Второе место занял Павел Грудинин (9,06 процента), третье – Владимир Жириновский (3,01 процента).

 


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