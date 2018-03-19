Меньше всего голосов в Татарстане отдали за Путина в Нижнекамске

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Меньше всего голосов в Татарстане за действующего Президента РФ Владимира Путина отдали избиратели Нижнекамска – 70,87 процента. Это следует из данных государственной автоматизированной системы «Выборы».

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (16,79 процента), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,31 процента). За телеведущую Ксению Собчак («Гражданская инициатива») проголосовали 2,04 процента избирателей Нижнекамска.

Явка на выборы в Нижнекамске составила 71,8 процента.

В целом в Татарстане за Владимира Путина проголосовали 82,09 процента избирателей. Второе место занял Павел Грудинин (9,06 процента), тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский (3,01 процента).