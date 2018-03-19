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Политика

Лидером среди районов Татарстана по голосованию за Путина стал Нурлатский район

19 марта 2018, 17:56

За действующего Президента РФ проголосовали 98,14 процента избирателей.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Нурлатском районе РТ 98,14 процента избирателей проголосовали за Владимира Путина на выборах Президента РФ. Соответствующие данные содержатся в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы».

Второе место у кандидата от КПРФ Павла Грудинина (0,88 процента), третье — у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (0,43 процента). За телеведущую Ксению Собчак проголосовали 0,19 процента избирателей Нурлатского района.

Явка на выборы в районе составила 98 процентов.

В целом в Татарстане за Владимира Путина проголосовали 82,09 процента избирателей. Второе место занял Павел Грудинин (9,06 процента), тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский (3,01 процента).

 


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