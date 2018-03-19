В Казани наградили лучших чтецов проекта «Классные чтения»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Союзе писателей РТ 15 марта прошло награждение самых читающих детей, талантливых мультипликаторов и лучших чтецов проекта «Классные чтения», сообщает благотворительный фонд «Счастливые истории».



130 учеников в течение полугода записывали свои мысли, делали заметки и иллюстрации к прочитанным произведениям. Главный приз – малая библиотека книг досталась шести самым читающим школьникам. Книжные полки ребят пополнились современной детской литературой.



Победителем конкурса стал мультфильм «Сказки от кошки Буськи» по произведению участника премии «Глаголица» Тимура Зарипова, снятый командой казанской школы-интерната № 1. Команде-победителю вручили фотоаппарат Canon.

Лучшими чтецами, применяющими творческий подход в проведении «Классных чтений», стали Венера Никитина, Марсель Загидуллин, Алина Фролова, Резида Фахреева.



После церемонии награждения гостей состоялась творческая встреча с одним из самых неординарных российских детских писателей и поэтов, членом Союза писателей России – Артуром Гиваргизовым (Москва).



Дети с интересом слушали истории, произведения автора, задавали вопросы о главных персонажах, о фактах из биографии. Завершилась встреча автограф-сессией.