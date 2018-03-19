Военный оркестр Росгвардии проведет серию бесплатных концертов в Казани

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Военный оркестр Росгвардии проведет серию бесплатных концертов для жителей и гостей республики, сообщили ИА «Татар-ифнорм» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

27 марта, в канун своего профессионального праздника Дня Росгвардии, коллектив военного оркестра решил преподнести жителям Казани музыкальный подарок. В течение дня на нескольких площадках в поселках Васильево и Аракчино Зеленодольского района музыканты будут исполнять знакомые горожанам хиты.

Посетители концертов смогут насладиться такими популярными джазовыми и эстрадными произведениями, как «Караван», «Песня волжских лодочников», «Сент Луис Блюз» и многими другими. Для зрителей будут исполнены и известные патриотические композиции.

Первое выступления оркестра состоится в три часа дня 20 марта в доме №30 по улице Школьная в поселке Васильево.

Спустя два дня, 22 марта, в пять часов вечера музыканты военного оркестра будут ждать слушателей в ДК «Красная горка» поселка Аракчино.

