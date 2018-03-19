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Челнинские дзюдоисты привезли с первенства Татарстана «золото» и «серебро»

19 марта 2018, 19:52 , Фото: УФиС исполкома Набережных Челнов

Челнинские дзюдоисты привезли с первенства Татарстана «золото» и «серебро» Соревнования по дзюдо прошли в Елабуге среди 120 спортсменов в возрасте до 21 года.

(Набережные Челны, 19 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинские дзюдоисты заняли первое и второе места на первенстве Татарстана, сообщили в Управлении физкультуры и спорта исполкома Автограда.

В Елабуге прошло первенство РТ по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 21 года. В состязаниях приняли участие 120 спортсменов.

Набережные Челны представляли семь воспитанников СДЮСШОР «Олимпийский». Соревнования для челнинцев прошли весьма успешно. Спортсменка Аэлина Мазитова в весовой категории до 52 килограммов завоевала золотую медаль. В весовой категории до 55 килограммов Эдуард Хаертдинов показал второй результат.

 


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