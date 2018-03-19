Челнинские дзюдоисты привезли с первенства Татарстана «золото» и «серебро»

(Набережные Челны, 19 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинские дзюдоисты заняли первое и второе места на первенстве Татарстана, сообщили в Управлении физкультуры и спорта исполкома Автограда.

В Елабуге прошло первенство РТ по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 21 года. В состязаниях приняли участие 120 спортсменов.

Набережные Челны представляли семь воспитанников СДЮСШОР «Олимпийский». Соревнования для челнинцев прошли весьма успешно. Спортсменка Аэлина Мазитова в весовой категории до 52 килограммов завоевала золотую медаль. В весовой категории до 55 килограммов Эдуард Хаертдинов показал второй результат.