В Казани пройдет Всероссийский фестиваль «Народные мелодии»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). С 21 по 23 марта на сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая будут выступать звездные фольклорные коллективы со всей России. Ансамбль Дмитрия Покровского, абхазский театр танца «Кавказ» и оркестр народных инструментов Татарстана под управлением Анатолия Шутикова примут участие в IV Всероссийском фестивале «Народные мелодии».

Фестиваль откроется 21 марта с выступления ансамбля народного танца «Кавказ» из Абхазии. 22 марта эстафету примет хор Покровского, знаменитый смелыми музыкальными экспериментами. Так, впервые за все годы советского периода, в 1986 году маэстро Покровский совместно с американским саксофонистом записал уникальный диск «Пульс земли» («Earthbeat»). Это сочетание русской народной песни и джазового инструментального сопровождения стало своеобразным символом перестроечных времен.

Завершится фестиваль 23 марта концертом Государственного оркестра народных инструментов Татарстана и маэстро Анатолия Шутикова. Вместе с татарстанскими музыкантами в этот вечер выступят участница телепроекта «Голос» Славяна и виртуоза-гармониста Павла Уханова.

