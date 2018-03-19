Путин приказал россиянам в запасе пройти военные сборы в 2018 году

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Граждане России, которые находятся в запасе, в этом году будут обязаны пройти военные сборы. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок военных сборов составит два месяца. Военнообязанных призовут в Вооруженные силы РФ, органы госохраны и ФСБ.

Военные сборы, согласно документу, пройдут в сроки, которые согласуют органы исполнительной власти субъектов РФ. Даты проверочных сборов определит Минобороны России.