Андрей Турчак оценил участие «Единой России» в президентских выборах

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). «Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании Президента России, оказав помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны. Такую оценку партии дал ее секретарь Генсовета, зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак на пресс-конференции в Москве, сообщает информационный центр татарстанского отделения партии.

Партия также сформирует большой пакет законопроектов по реализации Послания Президента РФ после его инаугурации, заверил спикер.

Турчак напомнил, на старте избирательной кампании, 14 января, «Единая Россия» организовала и провела Единый день сбора подписей в поддержку Путина. В частности, было собрано более 200 тыс. подписей.

«Во всех региональных штабах нашего кандидата активное участие принимали представители региональных и местных отделений партии. Более 2 тыс. партийцев контролировали законность агитации и выявили порядка тысячи незаконных форм агитации оппонентов. Свыше 580 тыс. наших граждан в рамках проекта “Уличная мобилизация” приняли участие во всех уличных акциях в поддержку нашего кандидата», – подчеркнул он.

Ключевой проект «Партийная мобилизация» по привлечению членов партии и сторонников на избирательные участки также был реализован достойно, оценил Турчак. «Около 11 млн были мобилизованы партией на избирательные участки», – добавил он.

«Единая Россия» также оказала значительную помощь штабу кандидата в подготовке членов избирательных комиссии и наблюдателей.

«81 тыс. членов избиркома с правом совещательного голоса и 116 тыс. наблюдателей прошли двухуровневое обучение с помощью партийных специалистов. Ими в день голосования было внесено в информационную систему "Вся Россия" порядка 11,5 тыс. сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Из них как нарушения были квалифицированы около 600 сообщений. Вместе с тем серьезных нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан наблюдателями, выявлено не было», – рассказал Турчак.

Кроме того, по проекту «Городская среда» в день выборов состоялось рейтинговое голосование по модернизации общественных пространств. «Этот проект был реализован 18 марта в 69 регионах страны, он останется под особым контролем партии и в последующем. К этому проекту, помимо всех организационных вопросов, партия привлекла 15 тыс. региональных и муниципальных депутатов», – заявил секретарь Генсовета.

По инициативе «Единой России» также 18 марта был проведен флэшмоб «УчастОК».

В заключение Турчак отметил, что партия рассматривает прошедшую кампанию как подготовку к предстоящим выборам губернаторов и депутатов региональных заксобраний в сентябре этого года.

«Президентскую кампанию мы рассматриваем как стартовую площадку, как повод для ревизии и мобилизации наших рядов в преддверие осеннего предвыборного цикла 2018 года и жизни партии на обозримую стратегическую перспективу», – резюмировал он.