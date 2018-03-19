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Челнинский боксер завоевал золотую медаль на первенстве ПФО в Ижевске

19 марта 2018, 21:36 , Фото: УФиС исполкома Набережных Челнов

Челнинский боксер завоевал золотую медаль на первенстве ПФО в Ижевске В соревнованиях приняли участие 162 спортсмена из Самары, Нижнего Новгорода, Оренбурга и других городов России.
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(Набережные Челны, 19 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский боксер завоевал золотую медаль на первенстве ПФО в Ижевске, сообщили в Управлении физкультуры и спорта исполкома Автограда.

В Ижевске прошло первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 162 спортсмена из Самары, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Ульяновска, Уфы и других городов России.

Спортсмен из Набережных Челнов, воспитанник СДЮСШОР «Олимпийский» Халтур Пилоян в весовой категории свыше 85 кг занял первое место.


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